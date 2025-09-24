Haberler

Husiler İsrail'i füzeyle vurdu! Ortalık yangın yerine döndü

Husiler İsrail'i füzeyle vurdu! Ortalık yangın yerine döndü
Husiler İsrail'i füzeyle vurdu! Ortalık yangın yerine döndü
Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail, Husiler'in saldırısıyla şoka uğradı. Yemen'den ateşlenen füze İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na isabet etti. Saldırı sonrası yangın çıktı.

İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı, Yemen'den Husiler tarafından ateşlenen füzeyle vuruldu. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Gazze'ye yönelik soykırıma devam eden İsrail, şok bir saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre İsrail'in güneyinde bulunan Eilat Limanı, Yemen'den Husiler tarafından ateşlenen füzeyle vuruldu.

HUSİLER VURDU! ORTALIK YANGIN YERİ

Husiler'in ateşlediği füze limanda isabet sağladı. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı görülürken; saldırı anına ve sonrasında ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
