Husiler İsrail'i füzeyle vurdu! Ortalık yangın yerine döndü

İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı, Yemen'den Husiler tarafından ateşlenen füzeyle vuruldu. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Gazze'ye yönelik soykırıma devam eden İsrail, şok bir saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre İsrail'in güneyinde bulunan Eilat Limanı, Yemen'den Husiler tarafından ateşlenen füzeyle vuruldu.

HUSİLER VURDU! ORTALIK YANGIN YERİ

Husiler'in ateşlediği füze limanda isabet sağladı. Saldırı sonrası bölgede yangın çıktığı görülürken; saldırı anına ve sonrasında ilişkin görüntüler ortaya çıktı.