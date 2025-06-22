Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare: Yemen resmen savaşa girecek
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İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ABD'nin de dahil olmasıyla tansiyon üst seviyelere çıkarken; Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare, "Yemen resmen savaşa girecek. Gemilerinizi kara sularımızdan uzak tutun" açıklamasında bulunarak, ülkesinin savaşa gireceğini açıkladı.

Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare, ABD'nin İran'a saldırmasının ardından "Yemen resmen savaşa girecek. Gemilerinizi kara sularımızdan uzak tutun" açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar her geçen gün şiddetlenirken; çatışmalara ABD'de dahil oldu. ABD Ordusu'na ait bombardıman uçakları, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenledi.

"İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI YOK OLDU"

ABD'nin saldırısı dünyayı sarsarken; Pentagon'dan bugün saldırıya ilişkin detaylı açıklamalar da geldi. Kameraların önüne geçen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth "Başkomutan Trump'tan saldırı emri aldık, İran'ın nükleer programı yok oldu" dedi.

İRAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI KARARI

ABD'nin saldırılarına yönelik sert açıklamalar yapan İran cephesinden ise dikkat çeken bir hamle geldi. İran basınının aktardığı habere göre; İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına onay verdi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Kevseri, "Meclis, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardı. Ancak nihai karar Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde" dedi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si doğrudan etkilenecek.

YEMEN'DE SAVAŞA DAHİL OLUYOR

Öte yandan bir ülke daha savaşa dahil olacağını açıkladı. Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sare, "Yemen resmen savaşa girecek. Gemilerinizi kara sularımızdan uzak tutun" açıklamasında bulunarak, ülkesinin savaşa gireceğini açıkladı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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