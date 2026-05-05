Haberler

Hülya Koçyiğit KKTC'de söyleşiye katıldı

Hülya Koçyiğit KKTC'de söyleşiye katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen söyleşi etkinliğine katıldı. Sanatçı, etkinlikte önceki dönemlerde KKTC'de çekilen filmler hakkında konuştu ve kültürel çalışmaların önemine vurgu yaptı.

YEŞİLÇAM'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, bir üniversitenin davetlisi olarak söyleşiye katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Sanatçı Hülya Koçyiğit, bir üniversitenin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Alsancak'ta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Koçyiğit'i, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser karşıladı.

Lapta-Alsancak Çamlıbel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Hülya Koçyiğit'in de rol aldığı filmlerden bir gösterim yapıldı. Gösterim öncesi ve sonrasında sanatçı ile sohbet eden Bakan Ataoğlu, basına yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda KKTC'de çekilen filmlerin yeniden hayat bulmasının büyük mutluluk kaynağı olacağını belirterek, bu tür kültürel çalışmaların ülke tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Koçyiğit'i KKTC'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataoğlu, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Girne Amerikan Üniversitesi'ne, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'ne ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik

Bölge yeni savaşın eşiğinde! İran'dan bu görüntülere en net açıklama
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

Fenerbahçe başkanlığına adaylığını resmen ilan etti

AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti

AK Parti il başkanı sahneye çağrılırken anons krizi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı

TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek başka çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı'nda 10 sivil denizci hayatını kaybetti

Hürmüz Boğazı'nda çatışma! Çok sayıda ölü var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım

O sözleri dünya basınında! İsrail gazetesinin manşetine bakın

Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi

Dünyanın en tehlikelilerinden! Türkiye'de ele geçirildi
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış

Ünlü Türk de, hantavirüs tespit edilen gemideymiş
Kelimeler boğazına düğümlendi! Orkun Kökçü'nün büyük üzüntüsü

Kelimeler boğazına düğümlendi!