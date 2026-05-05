Hülya Koçyiğit KKTC'de söyleşiye katıldı

YEŞİLÇAM'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, bir üniversitenin davetlisi olarak söyleşiye katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Sanatçı Hülya Koçyiğit, bir üniversitenin davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Alsancak'ta vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Koçyiğit'i, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser karşıladı.

Lapta-Alsancak Çamlıbel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Hülya Koçyiğit'in de rol aldığı filmlerden bir gösterim yapıldı. Gösterim öncesi ve sonrasında sanatçı ile sohbet eden Bakan Ataoğlu, basına yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda KKTC'de çekilen filmlerin yeniden hayat bulmasının büyük mutluluk kaynağı olacağını belirterek, bu tür kültürel çalışmaların ülke tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Koçyiğit'i KKTC'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataoğlu, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen Girne Amerikan Üniversitesi'ne, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'ne ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı