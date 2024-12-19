Üye Girişi
Haberler
MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Yayla Kızılkaya öldürüldü
Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
Beklenen gün geldi çattı! Erdoğan'ın hamlesi merakla bekleniyor
ABD'den 'İran'da rejim değişikliği mümkün mü?' sorusuna dikkat çeken yanıt
ABD'den İran'da rejim değişikliği sorusuna çarpıcı yanıt
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha

HTŞ liderinden " Alkollü içecek tüketimine izin verilecek mi?" sorusuna yanıt

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de alkollü içecek tüketimine izin verilip verilmeyeceği sorusu yöneltilen HTŞ lideri Colani, "Benim konuşma yetkimin olmadığı birçok şey var çünkü bunlar yasal konular. Hukukçulardan oluşan bir komite anayasayı hazırlayacak. Onlar karar verecek. Her yönetici ya da devlet başkanı, bu yasalara uymak zorunda olacak" dedi.

Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed Colani, BBC'nin kıdemli editörü Jeremy Bowen'ın sorularını yanıtladı. Ülkenin savaş yorgunu olduğunu söyleyen Colani, Suriye'nin komşuları ya da Batı için bir tehdit olmadığını söyledi.

"TÜM YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI"

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısını da yapan Colani, "Şimdi bütün olanlardan sonra yaptırımlar kaldırılmalı çünkü bunlar önceki rejimi hedef alıyordu. Ezilenler ve ezenler aynı şekilde muamele görmemeli" dedi. Colani "terörist örgüt" listelerinden çıkarılması gerektiğini de savunan eş-Şera, sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını belirtti.

SURİYE AFGANİSTAN'A MI DÖNÜŞECEK?

Colani, Jeremy Bowen'ın "Suriye Afganistan'a mı dönüşecek?" sorusuna verdiği yanıtta, iki ülkenin çok farklı olduğunu, farklı geleneklere sahip olduğunu söyledi. Afganistan'ı bir "kabile toplumu" olarak tanımlayan HTŞ lideri, Suriye'de çok farklı bir bakış açısının hakim olduğunu kaydetti. Suriye'de kurulacak hükümetin ve yönetim şeklinin, ülkenin tarihine ve kültürüne uygun olarak biçimleneceğini de ekledi. Kadınların eğitime katılmasından yana olduklarını söyleyen Colani, "İdlib'de 8 yıldan fazladır üniversitelerimiz var. Üniversitelerdeki kadın öğrenci oranı yüzde 60'ın üzerinde" dedi.

ALKOLLÜ İÇECEKLERE İZİN VERİLECEK Mİ?

Ülkede alkollü içecek tüketimine izin verilip verilmeyeceği sorusuna ise Colani, "Benim konuşma yetkimin olmadığı birçok şey var çünkü bunlar yasal konular. Hukukçulardan oluşan bir komite anayasayı hazırlayacak. Onlar karar verecek. Her yönetici ya da devlet başkanı, bu yasalara uymak zorunda olacak" dedi.

HTŞ liderinden
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
img

Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
img

Aşiret düğününde konukları şaşkına çeviren an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor
Osman Gökçek'ten '600 milyon liralık ev' iddialarına yanıt
"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin

Son Dakika Haberleri

Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında ve aslen nereli? Yayla Kızılkaya kimdir? PKK sorumlusu Yayla Kızılkaya öldü mü? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 19 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Züleyha Ortak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak biyografisi! Buğra Gökce kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İskenderun-Hatayspor maçı CANLI, HD izle! İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI! 18 ARALIK Sayısal Loto nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 19 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ! Yeni yılda asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret 3. toplantısı saat kaçta? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret zammı bugün belli olur mu? 2025 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.