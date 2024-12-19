HTŞ liderinden " Alkollü içecek tüketimine izin verilecek mi?" sorusuna yanıt

Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) lideri Muhammed Colani, BBC'nin kıdemli editörü Jeremy Bowen'ın sorularını yanıtladı. Ülkenin savaş yorgunu olduğunu söyleyen Colani, Suriye'nin komşuları ya da Batı için bir tehdit olmadığını söyledi.

"TÜM YAPTIRIMLAR KALDIRILMALI"

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısını da yapan Colani, "Şimdi bütün olanlardan sonra yaptırımlar kaldırılmalı çünkü bunlar önceki rejimi hedef alıyordu. Ezilenler ve ezenler aynı şekilde muamele görmemeli" dedi. Colani "terörist örgüt" listelerinden çıkarılması gerektiğini de savunan eş-Şera, sivilleri ya da sivil bölgeleri hedef almadıklarını belirtti.

SURİYE AFGANİSTAN'A MI DÖNÜŞECEK?

Colani, Jeremy Bowen'ın "Suriye Afganistan'a mı dönüşecek?" sorusuna verdiği yanıtta, iki ülkenin çok farklı olduğunu, farklı geleneklere sahip olduğunu söyledi. Afganistan'ı bir "kabile toplumu" olarak tanımlayan HTŞ lideri, Suriye'de çok farklı bir bakış açısının hakim olduğunu kaydetti. Suriye'de kurulacak hükümetin ve yönetim şeklinin, ülkenin tarihine ve kültürüne uygun olarak biçimleneceğini de ekledi. Kadınların eğitime katılmasından yana olduklarını söyleyen Colani, "İdlib'de 8 yıldan fazladır üniversitelerimiz var. Üniversitelerdeki kadın öğrenci oranı yüzde 60'ın üzerinde" dedi.

ALKOLLÜ İÇECEKLERE İZİN VERİLECEK Mİ?

Ülkede alkollü içecek tüketimine izin verilip verilmeyeceği sorusuna ise Colani, "Benim konuşma yetkimin olmadığı birçok şey var çünkü bunlar yasal konular. Hukukçulardan oluşan bir komite anayasayı hazırlayacak. Onlar karar verecek. Her yönetici ya da devlet başkanı, bu yasalara uymak zorunda olacak" dedi.