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HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama

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Heyet Tahrir Şam lideri Ahmed El Şara, Suriye'de seçimlerin yapılmasının 4 yılı bulabileceğini belirtti. Güç paylaşımının ülkedeki geçiş aşamasını yok edebileceğini vurgulayan Şara, bir anayasa taslağının hazırlanmasının da 3 yıl kadar sürebileceğini aktardı.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed El Şara, Suriye'deki gelişmelere, anayasal düzene, gelecekteki seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SEÇİMLERİN YAPILMASI YAKLAŞIK 4 YIL SÜREBİLİR"

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından düzenlenecek olası bir seçime ilişkin ilk kez konuşan Şara, seçimlerin yapılmasının yaklaşık 4 yıl sürebileceğini söyledi.

"YENİ ANAYASANIN HAZIRLANMASI 3 YIL SÜREBİLİR"

Suriye'nin kurtuluşunun bölgede, "50 yıl boyunca istikrarı sağlayacağını" söyleyen Şara, güç paylaşımının ülkedeki geçiş aşamasını yokedebileceğini vurgulayarak ülkede yeni bir anayasanın hazırlanmasının ve yazılmasının yaklaşık 3 yıl sürebileceğini kaydetti.

"HTŞ'NİN FESHİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Ulusal Diyalog Konferansı'nda Heyet Tahrir Şam'ın feshini açıklayacaklarını da ifade eden Şara, yeni yönetimin ülkeyi "bir devlet mantığıyla" yöneteceğini ve " Suriye'nin kimseye rahatsızlık kaynağı olmayacağını" vurguladı.

"SURİYE'NİN, PKK/YPG'NİN SALDIRI ÜSSÜ OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ayrıca, mevcut yönetimin kuzeydoğu Suriye'deki krizi çözmek için SDG adını kullanan PKK/YPG'yle ile görüştüğünü de aktaran Şara, "Kürtler, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi. HTŞ lideri, "Kürt güçleri, ordu saflarına entegre edilecek" ifadelerini kullandı. Şara, Suriye'nin, "terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına" izin vermeyeceklerini de vurguladı.

"RUSYA İLE STRATEJİK ÇIKARLAR VAR"

Ahmed Şera, Rusya'nın, yıllarca savunduğu Şam'daki müttefikini kaybetmesine rağmen Suriye'deki yeni yönetim için yaptığı son açıklamaların oldukça olumlu olduğunu belirtti. Şara, Rusya'nın Suriye ile ilişkisine "yakışır şekilde" ülkeden ayrılmasını istediğini ve Moskova'nın, Suriye için stratejik önemi olduğunu kaydetti.

HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıÇetin Kılıç:

Colani “under dog” olarak görevini ifa eden bir İngiliz/İsrail aparatıdır. Kendisine tevdi edilen görevi yapacak. Beklentinizi yüksek tutmamanızı öneririm

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Yorum Beğenme65
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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Buradan Suriyeli kardeşlerime seslenmek istiyorum. "Bir daha hüsranlık-perişanlık yaşamak istemiyorsanız lütfen kuvvetler ayrılığına dayalı bir Anayasa yapın, zira bu toprakların insanları otoriterleşmeye müsaittir." Saygılarımla.

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıCengaver Baran:

Bi darbeci gitti bi darbeci geldi, bu seçime gitmez. Sürekli seçime gitcez deyip oyalayaçak, azönçe 3 aydı şimdi 4 yıl zaten kafa yapıları ortada

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Haber YorumlarıMGk:

Chp gibi Tek Parti rejimi olmak istiyorlar (1921-1950 arası Chp tek parti ve iktidar) ama bizi örnek alsınlar çoğulcu sisteme geçsinler

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Haber YorumlarıAdam Bey:

İnşallah laik bir cumhuriyet kurarlar.

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Haber YorumlarıAyhan KURT:

İsraile hizmet madalyasını acaba kimden alır bir zamanlar asrın lideri almisti ne lider ama herkes kandiriyo

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