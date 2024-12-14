HTŞ lideri Colani'den kadına 'Başını ört' talimatı

27 Kasım'da silahlı muhalif gruplar, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğünde silahlı operasyonlara başlamış, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerleyerek 61 yıllık Baas rejimini sona erdirmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçmıştı.

Esad devrini kapatan isim olarak anılan HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin ise Suriye'de nasıl bir yönetim uygulayacağı merak ediliyor. Son dönemde HTŞ'nin liberalleştiği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Suriye'nin şeriatla yönetilip yönetilmeyeceği tartışmaları yaşanıyor.

KADINA "BAŞINI ÖRT" TALİMATI

Sosyal medyada ne zaman çekildiği bilinmeyen ve gündeme gelen bir görüntüde, HTŞ Lideri Colani'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Suriyeli kadının başını örtmesini istemesi dikkat çekti. Görüntülerde kadının başını montunun şapkasıyla kapattığı görüldü.

Suriye'de Taliban benzeri uygulamalara gidilip gidilmeyeceği merak konusuyken, bölgeden paylaşılan görüntüler gündem olmaya devam ediyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı HTŞ önderliğindeki silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.