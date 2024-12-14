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HTŞ lideri Colani'den kadına "Başını ört" talimatı

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Suriye'de Esad dönemini sona erdiren muhaliflerin öncüsü HTŞ lideri Colani'nin paylaşılan bir videoda kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadına "Başını ört" talimatı verdiği görüldü. Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmezken, ülkenin Taliban benzeri uygulamalara gidip gitmeyeceği merak konusu.

27 Kasım'da silahlı muhalif gruplar, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) öncülüğünde silahlı operasyonlara başlamış, 12 gün gibi kısa bir sürede başkent Şam'a kadar ilerleyerek 61 yıllık Baas rejimini sona erdirmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçmıştı.

Esad devrini kapatan isim olarak anılan HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin ise Suriye'de nasıl bir yönetim uygulayacağı merak ediliyor. Son dönemde HTŞ'nin liberalleştiği iddiaları gündemdeki yerini korurken, Suriye'nin şeriatla yönetilip yönetilmeyeceği tartışmaları yaşanıyor.

KADINA "BAŞINI ÖRT" TALİMATI

Sosyal medyada ne zaman çekildiği bilinmeyen ve gündeme gelen bir görüntüde, HTŞ Lideri Colani'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Suriyeli kadının başını örtmesini istemesi dikkat çekti. Görüntülerde kadının başını montunun şapkasıyla kapattığı görüldü.

HTŞ lideri Colani'den kadına 'Başını ört' talimatı

Suriye'de Taliban benzeri uygulamalara gidilip gidilmeyeceği merak konusuyken, bölgeden paylaşılan görüntüler gündem olmaya devam ediyor.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı HTŞ önderliğindeki silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

HTŞ lideri Colani'den kadına
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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Duyduğu talimata önce şaşırdı sonra yerine getirdi
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"Erdoğan en üst düzeyden elini uzattı"
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıVEFA:

Bunlar Suriye'yi Ortaçağa döndürüp, Afganistan dan daha beter eder!...Elhamdülillah!!!

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme113
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Haber YorumlarıSamet Akın:

Afganistan kuruluyor. Net .

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme65
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Haber YorumlarıCan:

Milliyetçi ve Atatürkçü biriyim ama darısı başımıza diyorum, bu sayede gençler Atatürk ün ne kadar da büyük bir insan olduğunu anlarlar. Bir dönem ülkeyi bunun gibi yobazlar yönetsinde, bir silkelenelim . Rahat batan insanlar görsün özgürlükleri ellerinden alınınca nasıl oluyormuş.

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Bunlardan bir cacık olmaz. 10 sene sonra size özgürlük getirdik dedikleri halk bunları defeder.

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Haber YorumlarıCan:

Bunlarda diktatör , yazık suriye halkına, biraz araştırdım İsrail ve Amerikan destekli bir dönemdeler , Rusya defedildi. Şimdi halkı baskı ile yönetip Amerika’nın isteği olacak . Çok ilginç ama bu adamda 5 yıl Amerika da hapiste yatmış ve en çok arananlar listesinde olmasına rağmen serbest bırakılmış, sebebini çözen var mı

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Haber Yorumlarıkocak aziz:

gelen gideni arattirir

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Haber Yorumlarıferhat toraman:

bunlar Esad mumla ariyacaklar Suriye kötü gününden daha beter olacak

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Darısı Türkiye'nin başına. Hadise ve Aleyna tilkiler den bıktık

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Haber YorumlarıSer_hat:

Dakika 1 goool 1...

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAlfakurt:

O kadın ya Rus yada İsrail aşanıdır Colaniyi baştan çıkarmanın peşinde

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