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Hong Kong'da 1884'ten beri en sıcak gün: 36,9 derece

Hong Kong'da 1884'ten beri en sıcak gün: 36,9 derece
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde dün sıcaklık 36,9 dereceye ulaşarak 1884'ten bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti. Gözlemevi, sıcak hava dalgasının 13 Ağustos'a kadar sürebileceğini ve bazı bölgelerde 37 dereceye ulaşabileceğini açıkladı.

ÇİN'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1884'ten itibaren en yüksek sıcaklığın kayıtlara geçtiği bildirildi.

Çin basını, Hong Kong Gözlemevi'nin bölgede etkili olan aşırı sıcaklara ilişkin açıklamasını yayımladı. Bazı bölgelerde sıcaklığın 37 dereceye ulaşacağı tahminine yer verilen açıklamada, sıcak hava dalgasının 13 Ağustos'a kadar sürebileceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, dün Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde sıcaklığın 36,9 dereceye ulaştığı ve kayıt alınmaya başladığı 1884'ten itibaren en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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