Angelina Jolie'den Gazze'ye destek mesajı: Refah'ta insani yardım vurgusu

Ünlü oyuncu Angelina Jolie, Filistin'deki insani krizi yakından görmek ve insani yardım çabalarına destek vermek amacıyla bugün Gazze sınırındaki Refah sınır kapısının Mısır tarafını ziyaret etti. Ziyarette, Kızılay çalışanları, yardım kamyonu şoförleri ve gönüllülerle görüşerek yardım operasyonlarını yerinde inceledi.

REFAH'TA İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINI GÖZLEMLEDİ

Angelina Jolie, Mısır'dan Gazze'ye açılan Refah sınır kapısının Mısır tarafını ziyaret etti ve burada uluslararası insani yardım ekipleriyle bir araya geldi. Kızılay ve gönüllü ekiplerle görüşen aktör, yardım kamyonlarının giriş ve çıkış süreçlerini takip ederek yardım akışını yerinde inceledi.

YARALILARLA VE YARDIM ÇALIŞANLARI İLE BULUŞTU

Jolie, aynı zamanda Gazze'den Mısır'a getirilen yaralı Filistinlilerle görüşerek durumlarını ve tedavi süreçlerini dinledi. Sınır bölgesindeki yardım çalışanlarıyla sohbet eden oyuncu, onların koşullarını ve zorluklarını da yakından gördü.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA MESAJI

Bu ziyaret, Gazze'deki insani krizin küresel kamuoyunda yeniden gündeme gelmesine katkı sağladı. Jolie'nin ziyareti sırasında, yardım çabalarının artırılması ve kapının insani yardımlar ile sivillerin geçişine daha açık hale getirilmesi yönünde çağrılar dile getirildi.

Angelina Jolie, eski Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) özel elçisi ve uzun yıllardır küresel insani yardım çalışmalarında aktif bir isim olarak tanınıyor. Daha önce dünyanın farklı bölgelerinde savaş mağdurları ve mülteciler için çalışmalar yürütmüştü.