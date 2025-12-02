Haberler

Hollanda, Ukrayna'ya 250 Milyon Avro Destek Veriyor

Hollanda, Ukrayna'ya yönelik yeni destek paketi kapsamında 250 milyon avro katkıda bulunacağını açıkladı. Destek, Amerikan silahları ve ekipmanlarının tedarikini içerecek.

HOLLANDA, Ukrayna'ya yönelik yeni destek paketi kapsamında 250 milyon avro katkıda bulunacağını duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'nın Amerikan silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)' kapsamında 250 milyon avro katkıda bulunacağı bildirildi. Açıklamada, Hollanda'nın 6 ay boyunca NATO'nun doğu kanadını ve Ukrayna'ya yönelik destek akışının sağlandığı Polonya'daki lojistik merkezini de koruyacağı belirtilerek, bunun için 2 Patriot hava savunma sistemi, 'Ulusal Karadan Havaya Füze Sistemi (NASAMS)' tipi füzeler ve dron karşıtı sistemler ile 300 askerin görevlendirileceği aktarıldı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
