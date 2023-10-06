Hollanda'da PEGIDA liderinin Kuran-ı Kerim yakma girişimi bir genç tarafından engellendi
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Hollanda'da PEGIDA hareketi lideri Edwin Wagensveld'ın Kuran-ı Kerim yakma girişimi bir genç tarafından engellendi.
PEGIDA lideri Edwin Wagensveld'ın Hollanda'daki Kuran-ı Kerim yakma girişimi bir gencin araya girmesiyle son buldu.
Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Kuran-ı Kerim yakma provokasyonu gerçekleştirmek istedi.
ELİNDEN ALDI
O sırada Hollanda polisleri de Wagensveld'i korumak için orada bulunurken bir genç, yakılmak istenen Kuran-ı Kerim'i almayı başararak uzaklaştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
DAHA ÖNCE POLİS KORUMASINDA KUR'AN-I KERİM YIRTMIŞTI
Wagensveld, 22 Ocak'ta Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat'ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.
Benzer şekilde 22 Ekim 2022'de Rotterdam'da Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.