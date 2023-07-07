Hollanda'da mülteciler hakkındaki politikada anlaşmazlığa düşen hükümet düştü

Hollanda'da koalisyonu oluşturan 4 parti, bir süredir tartıştıkları çatışma bölgelerinden gelen mültecilerin savaş sona erince ülkelerine gönderilmesini öngören yeni iltica planı konusunda anlaşma sağlayamadı. Göç politikası konusundaki anlaşmazlığı aşamayan hükümet düştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.

Hollanda'da mültecilerin savaş sona erince ülkelerine gönderilmesini öngören yeni iltica planı, koalisyonu oluşturan partiler tarafından çarşamba gününden bu yana tartışılıyordu. Yeni göç politikası konusunda anlaşmazlığı aşamayan 4 koalisyon partisinden oluşan hükümet düştü.

GÖÇMEN POLİTİKASI KRİZE NEDEN OLDU

Savaş bölgelerinden Hollanda'ya sığınan göçmenlerin, çatışmalar sonrası ülkelerine geri dönmesini öngören düzenleme, hükümet içinde bir süredir görüş ayrılıklarına neden oluyordu.

4 KOALİSYON PARTİSİ ANLAŞAMADI

Çarşamba gününde beri devam eden tartışmalarda koalisyonu oluşturan 4 parti, yeni göç politikası ve iltica planı konusunda bir anlaşma sağlayamadı.

HÜKÜMET DÜŞTÜ

İktidardaki koalisyonu oluşturan siyasi partiler, göç konusunda devam eden anlaşmazlığı aşamayınca, hükümet düştü.Konuyla ilgili açıklama yapan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, dört partiden oluşan koalisyon hükümetinin istifa ettiğini açıkladı.