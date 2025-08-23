Hollanda'da Dışişleri Bakanı Veldkamp İstifa Etti

HOLLANDA'da İsrail'e yaptırımları artırma talebi koalisyon ortakları tarafından engellenen Yeni Sosyal Sözleşme Partisi'nden (NSC) Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile diğer bakanlar istifa etti.

Hollanda'daki geçici koalisyon hükümetinde Yeni Sosyal Sözleşme Partisi'nden (NSC) Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail'e yönelik daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle görevine devam edemeyeceğini açıkladı. Veldkamp, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak zaten İsrail'e karşı bazı adımlar attık. Hollanda bundan dolayı utanmamalı. Ancak Gazze'deki olaylar ve Batı Şeria'da yaşananlar nedeniyle ek önlemler alınmaması konusunda kabinedeki diğer isimlerden baskı hissettim" ifadelerini kullandı.

Kabinedeki diğer bakanlar ve partilerden gelen bu baskının görevini yerine getirmesini engellediğini düşündüğünü kaydeden Veldkamp, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu durumun değişeceğine dair inancım yok. Şimdi eve gidip istifa mektubumu hazırlayacağım" dedi.

Veldkamp'ın istifasının ardından, geçici hükümetteki NSC'li diğer bakanlar da görevlerinden istifa etti. NSC Genel Başkanı ve geçici hükümette Sosyal İşler ve İstihdam Bakanı olarak Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Eddy van Hijum, partisinin kabineden çekilme kararını duyurarak, "Artık sabrımız tükendi. NSC partisi olarak kabinedeki diğer bakanlarla birlikte Dışişleri Bakanımız Veldkamp'ın duruşunu destekleme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Üç partiden oluşan geçici hükümet kabinesinde, Veldkamp ve van Hijum'un yanı sıra NSC'den İçişleri ve Kraliyet İlişkileri Bakanı Judith Uitermark, Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Eppo Bruins, Halk Sağlığı, Refah ve Spor Bakanı Danielle Jansen, Dış Ticaret'ten sorumlu Devlet Bakanı Hanneke Boerma, Hukuki Koruma'dan sorumlu Devlet Bakanı Teun Struycken, Vergilendirme ve Gümrük'ten sorumlu Devlet Bakanı Tjebbe van Oostenbruggen ve Sosyal Yardımlar'dan sorumlu Devlet Bakanı Sandra Palmen-Schlangen görev alıyordu.