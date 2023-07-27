Hollanda'da Almanya-Mısır arasında sefer yapan kargo gemisinde yangın devam ediyor

Hollanda'nın Ameland Adası açıklarında Almanya-Mısır arasında sefer yapan otomobil taşıyan Panama bandıralı kargo gemisinde çıkan yangın ikinci günde de devam ediyor. Geminin sürüklenmesi önlenirken, yangının çıkış nedeni ve ölen mürettebatın ölüm nedeni henüz belirlenmedi.

Hollanda'nın Ameland Adası açıklarında Almanya- Mısır arasında sefer yapan otomobil taşıyan Panama bandıralı kargo gemisinde dün çıkan yangın ikinci günde de devam ediyor.

Hollanda Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, yangının devam ettiği Panama bandıralı Fremantle Highway'in, rüzgar ve akıntı nedeniyle sürüklendiği ve şu anda Ameland Adası'nın yakınında bulunan Terschelling'in Adası'nın 16 kilometre kuzeyinde bulunduğu belirtildi. Kurtarma gemisi Hunter'ın halen gemiyle çekme bağlantısına sahip olduğu ifade edilirken, geminin trafik şeritlerinin dışında tutulduğu ve deniz trafiğinin sekteye uğramadığı belirtildi.

Açıklamada, "Yangın gemide hala devam ediyor ve gemiden dumanlar yükseliyor. Bu ekiplerin gemiye çıkmasına engel oluyor. Gemi artık soğutulmuyor, çünkü gemiye gereksiz miktarda su alınması engellenmelidir. Bu, geminin dengesini tehlikeye atar. Bu daha önce yapıldı çünkü yangın o zamanlar daha yoğundu. Acil durum römorkörü Guardian'daki bir kurtarma ekibi durumu izliyor. Bir kurtarma planı için bilgi topluyorlar. Sahil Güvenlik uçağı da havadan görüntü sağlıyor" denildi.

Ayrıca, yangının çıkış nedeninin ve hayatını kaybeden 1 mürettebatın ölüm nedeninin ise henüz belirlenmediği belirtildi.

NE OLDU?

Dün Hollanda Sahil Güvenliği, ülkenin Ameland Adası'nın 27 kilometre açıklarında seyreden Panama bandıralı Fremantle Highway kargo gemisinde yangın çıktığına dair gece yarısı civarında ihbar aldı. Çeşitli yelkenli birimler ve Deniz Olaylarına Müdahale Grubu (MIRG) alarma geçirildi. Yangını söndürmeye çalışan ancak başarılı olamayan 23 mürettebatın tamamı helikopter ve can kurtarma botlarıyla tahliye edildi. 1 Mürettebat ise hayatını kaybetti ve birkaç kişi de yaralandı. Geminin sürüklenmesini önlemek üzere kurtarma gemisi 'Hunter'ın gemiye acil durum çekme bağlantısı kurdu.

Ayrıca gemilerin hareketleri ve limanlardaki mevcut konumları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan marinetraffic sitesinde yer alan bilgilere göre, dün Almanya'nın Bremerhaven şehrinden ayrılan gemi Mısır'ın Port Said şehrine doğru seyrediyordu.