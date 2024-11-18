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Hizbullah Tel Aviv'i vurdu, sirenler çaldığı sırada kaçmaya çalışan kişiye araba çarptı

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Hizbullah, İsrail'in devam eden saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'deki bir askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenledi. Kentte sirenlerin çaldığı sırada kaçmaya çalışan bir kişiye araba çarptı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in ülkede devam eden saldırılarına karşı saldırılarla yanıt veriyor.

BAŞKENT TEL AVİV VURULDU

Son olarak Hizbullah, İsrail'in başkent Tel Aviv'de bulunan bir askeri istihbarat üssüne füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Füze saldırısının, "Siyonist düşman tarafından gerçekleştirilen saldırı ve katliamlara karşılık" olarak düzenlendiği belirtildi.

İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı saldırı sonucunda büyük bir elektrik yangını çıktı.

KAÇARKEN ARABA VURDU

Hizbullah saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de uyarı sirenleri de çaldı. Sirenlerin çaldığı sırada kaçmaya çalışan bir kişiye ise araba çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir dükkandan çıkarak koşmaya başlayan kişiye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada arabanın çarptığı anlar yer aldı.

Hizbullah Tel Aviv'i vurdu, sirenler çaldığı sırada kaçmaya çalışan kişiye araba çarptı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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