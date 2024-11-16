Hizbullah, İsrail'in Hayfa şehrini vurdu

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Hayfa kentine bir dizi roket saldırısı düzenledi. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin engelleyemediği roketler şehir merkezine düştü.

Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Akşam saatlerinde İsrail'de yine siren sesleri yükseldi. Lübnan'dan ateşlenen roketler Hayfa'da şehir merkezine düştü.

Demir Kubbe, Hizbullah'ın ateşlediği roketleri önlemeye çalıştı. Ancak roketlerden bazıları Hayfa'da isabet aldı.

Saldırıya ilişkin Hizbullah tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.