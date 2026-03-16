Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu

İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatmanın ardından Hizbullah'tan yanıt geldi. Hizbullah Tel Aviv ve Celile'de birçok noktayı roketlerle vurdu.

  • Hizbullah'ın roketleri İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde birkaç noktaya isabet etti.
  • Nahariye'de roketin bir eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı ve 3 kişiye zehirlenme belirtileri nedeniyle tıbbi müdahale yapıldı.
  • İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 886 kişi öldü ve 2.141 kişi yaralandı.

Hizbullah tarafından fırlatılan roketlerin İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde birkaç noktaya doğrudan isabet ettiği belirtildi.

HİZBULLAH'TAN PEŞ PEŞE SALDIRILAR

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan habere göre, Hizbullah'ın saldırısı nedeniyle Tel Aviv'de ve İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

BİRÇOK NOKTAYA İSABET ETTİ

Hizbullah'ın roketlerin yanı sıra insansız hava araçlarını da saldırıda kullandığı belirtilen haberde, fırlatılan roketlerin İsrail'in kuzeyinde birden fazla noktaya doğrudan isabet ettiği aktarıldı. Haberde, Nahariye'de birkaç noktaya roketlerin isabet etmesi sonucu hasar meydana geldiği ve güvenlik güçlerinin bölgede çalışmalara başladığı kaydedildi.

Nahariye'de roketin bir eve isabet etmesi nedeniyle yangın çıkarken İsrail acil yardım servisi, bölgede 3 kişiye zehirlenme belirtileri nedeniyle tıbbi müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

Açıklamada ayrıca 40 yaşında bir kişinin kafasına şarapnel isabet etmesi sonucu orta derecede yaralandığı kaydedildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 886'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 141'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin
