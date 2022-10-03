Hırsızlık yaparken yakalanan adamı çırılçıplak soyup taşladılar! Yetmedi ısırıp penisini kopardılar

Nijerya'da hırsızlık yaparken yakalanan bir kişinin çırılçıplak soyularak şehir merkezinde taşlandığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kalabalık içinde çıkan birinin hırsızlık yapan adamın yanına çökerek penisini ısırmasıyla ortalık bir anda kan gölüne dönerken, o anlar çok sayıda kişinin da adamı taşlamaya devam ettiği görülüyor. Nijerya Marksist Partisi tarafından paylaşılan görüntüler, ülkedeki adaletsizliği de gözler önüne serdi.

Nijerya'nın Bakassi Yarımadası'nda çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Nijerya Marksist Partisi tarafından Twitter'da paylaşılan görüntüler infial yaratırken, ülkedeki adaletsizliği de gözler önüne serdi.

ÇIPLAK BİR ŞEKİLDE ŞEHİR MEYDANINA GÖTÜRÜLDÜ

Ülke basınında yer alan haberlere göre, hırsızlık yapan ve yaşı küçük olduğu açıklanan bir kişi, yakalandıktan sonra çıplak bir şekilde şehrin meydanına götürüldü. Nijerya basınında yer alan haberlere göre, ismi açıklanmayan kişinin çaldığı şey bir dolardan azdı. Şehrin meydanına çıplak bir şekilde taşınan adam burada tezahüratlara, küfürlere maruz kalırken, kalabalık içerisinden adamı taşlayanların da olduğu görülüyor.

ADAMI TAŞLAMAYA DEVAM ETTİLER

Tam o anda ise kalabalıktan biri çıplak adamın yanına çökerek penisini ısırıyor. Ortalık bir anda kan gölüne dönerken, kalabalığın da adamı taşlamaya devam ettiği görülüyor. Nijerya'da olay Nijerya Marksist Partisi tarafından gündeme getirilirken, ülkedeki 'orman adaleti' de yeniden tartışmaya açıldı. Siyasal parti, görüntüleri sosyal medyaya taşırken, "İşte bu yüzden orman adaletini yasaklamalıyız. Bir dolardan daha az bir şey çaldığı için penisi ısırıldı." ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER İNFİAL YARATTI

Olayın ortaya çıkması ülkede infial yaratırken, birçok kişi sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. Bir kişi, "Bu, saf kötülüktür. Yapılan çok barbarca failler yasanın tüm ağırlığıyla yüzleşmeli." yazdı. Bir başka kullanıcı ise, "Bu çok yanlış. Başka bir erkeğin cinsel organını nasıl ısırırsın?" dedi.