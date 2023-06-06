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İki çocuğunu arabada bırakıp hırsızlık yapmaya başladı! Araba alevler içinde kaldı

İki çocuğunu arabada bırakıp hırsızlık yapmaya başladı! Araba alevler içinde kaldı

Dünya Haberleri

Alicia Moore'un isimli kadın iki çocuğunu, hırsızlık yapmak için Florida'daki bir alışveriş merkezinin önüne park ettiği arabada bıraktı. Moore, suçüstündeyken araba alevler içerisinde kaldı. Çocuklardan birinin vücudunda yanıklarla oluştu. Moore, çocuk ihmali, kundakçılık ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklandı.

24 yaşındaki Alicia Moore, iki küçük çocuğunu aracında bırakarak 26 Mayıs'ta Florida'daki Oviedo Alışveriş Merkezi'ndeki Dillard's mağazasının önüne park etti.

Moore, kimliği belirsiz bir adamla birlikte mağazaya girerek hırsızlık yapmaya başladı. Yaklaşık bir saat sonra mağazadan çıktığında, arabasını alevler içerisinde buldu. Polis, Moore'un çaldığı iddia edilen eşyaları bırakıp hızla arabaya doğru koştuğunu belirtti.

Hırsızlık yapan kadının iki çocuğu alev alan arabada mahsur kaldı

Patlama sonrası, çevredeki tanıklar ve alışveriş yapanlar, araçtaki çocukları kurtardı. Bu esnada, bir çocuğun yüz ve kulaklarında birinci derece yanıklar oluştu. Yangın sonrası araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Ancak yangının nedeni hala bilinmiyor.

Hırsızlık yapan kadının iki çocuğu alev alan arabada mahsur kaldı

Moore, 31 Mayıs'ta, çocuk ihmali, kundakçılık, hafif hırsızlık ve saldırı suçlamalarıyla tutuklandı.

Hırsızlık yapan kadının iki çocuğu alev alan arabada mahsur kaldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Dünya Haberler

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