İki çocuğunu arabada bırakıp hırsızlık yapmaya başladı! Araba alevler içinde kaldı

Alicia Moore'un isimli kadın iki çocuğunu, hırsızlık yapmak için Florida'daki bir alışveriş merkezinin önüne park ettiği arabada bıraktı. Moore, suçüstündeyken araba alevler içerisinde kaldı. Çocuklardan birinin vücudunda yanıklarla oluştu. Moore, çocuk ihmali, kundakçılık ve hırsızlık suçlamalarıyla tutuklandı.