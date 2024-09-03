Hırsızlık iddiası ile polisin evine baskın düzenlediği kadın, panik atak geçirerek öldü

55 yaşındaki bir kadın, Hindistan'ın Bijnor ilçesinde evine düzenlenen polis baskını sırasında "panik atak" sonucu öldü. Baskın, evde sığır eti saklandığı ihbarı üzerine yapılmıştı.

Bijnor Emniyet Müdürü, baskını gerçekleştiren dört polisin görevden alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Evde "sakıncalı materyal" bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, yanlış ihbarda bulunan kişi hakkında da yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Kadının ailesi, polislerin baskın sırasında kötü davrandığını iddia etti. Oğlu, annesinin panik atak geçirdiğini ve klinikte öldüğünü söyledi. Aile, adalet talep ediyor.

Polis, kadının ölümünün baskınla ilgisi olmadığını, astım hastası olduğunu belirtti. Ancak bu açıklama, ailenin iddialarıyla çelişiyor.

Yerel bir milletvekili, olayı protesto ederek polis hakkında daha ağır cezai işlem yapılmasını talep etti. Bu olay, bölgede polis uygulamalarına yönelik tartışmaları alevlendirdi.