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Hırsızlık iddiası ile polisin evine baskın düzenlediği kadın, panik atak geçirerek öldü

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Hindistan'ın Bijnor ilçesinde 55 yaşındaki bir kadın, evine düzenlenen polis baskını sırasında panik atak geçirerek hayatını kaybetti. Baskın, evde sığır eti saklandığı ihbarı üzerine gerçekleştirildi. Baskını yapan dört polis görevden alındı ve soruşturma başlatıldı. Evde sakıncalı materyal bulunmadı. Aile, polislerin kötü davrandığını iddia ederek adalet talep etti. Polis, kadının astım hastası olduğunu ve ölümün baskınla ilgisi olmadığını belirtti.

55 yaşındaki bir kadın, Hindistan'ın Bijnor ilçesinde evine düzenlenen polis baskını sırasında "panik atak" sonucu öldü. Baskın, evde sığır eti saklandığı ihbarı üzerine yapılmıştı.

Bijnor Emniyet Müdürü, baskını gerçekleştiren dört polisin görevden alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Evde "sakıncalı materyal" bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, yanlış ihbarda bulunan kişi hakkında da yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Kadının ailesi, polislerin baskın sırasında kötü davrandığını iddia etti. Oğlu, annesinin panik atak geçirdiğini ve klinikte öldüğünü söyledi. Aile, adalet talep ediyor.

Polis, kadının ölümünün baskınla ilgisi olmadığını, astım hastası olduğunu belirtti. Ancak bu açıklama, ailenin iddialarıyla çelişiyor.

Yerel bir milletvekili, olayı protesto ederek polis hakkında daha ağır cezai işlem yapılmasını talep etti. Bu olay, bölgede polis uygulamalarına yönelik tartışmaları alevlendirdi.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

İnsan Hakları Hindistan Hırsızlık Hindistan 3-sayfa Hukuk Dünya Astım Astım Polis

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Yorumlar (1)

İLK SAV:

Adamların tanrılarını yiyecek diye ihbar etmişler. Polisler suçsuz tanrılarını korumak için baskın yapmışlar (!)

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1
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