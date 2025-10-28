Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
İngiltere'de bir mağaza önünden tam bir ATM, telehandler adı verilen ağır yükleyiciyle çalındı. Olayı çevredeki sakinler videoya aldı. Videoda, ağır makinenin duvardaki delikten ATM'yi çıkararak mağaza önünde büyük hasar oluşturduğu ve çalınan ATM'nin bir pickup kamyonetin arkasına bırakıldığı görülüyor.
Maskeli hırsızlar, JCB telehandler'ı orada bırakıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Geride caddeye yayılan enkaz kaldı.
Thames Valley Polisi, olayı soruşturuyor ve görgü tanıklarının başvurmasını istiyor.
Olay, Pazar günü gece saat 01:00 civarında gerçekleşti ve videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, hırsızlığın ne kadar cesurca yapıldığına şaşırdıklarını belirtti.
Bazı kullanıcılar ise birçok ATM'nin içinde, cihaz müdahale edilirse banknotlara zarar veren anti-hırsızlık mürekkep sistemi bulunduğunu hatırlattı. Bu özel ATM'de bu sistemin olup olmadığı henüz belli değil.
Olay yerinde dün hâlâ polis bariyeri bulunuyordu ve JCB telehandler da orada duruyordu. Thames Valley Polisi, bölgede artan bir polis devriyesi olacağını ve olay yerinin sürekli gözetim altında tutulduğunu açıkladı.