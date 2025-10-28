Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

İngiltere'de bir mağazasından tam bir Atm'nin telehandler (yükleyici) kullanılarak çalındığı anlar kaydedildi.

Olayı gören çevredeki sakinler tarafından çekilen videolarda, ağır makinenin duvardaki delikten Atm'yi çıkardığı ve mağaza önünde büyük hasara yol açtığı görülüyor. Çalınan ATM daha sonra havaya kaldırıldı ve bir pickup kamyonetin arkasına bırakıldı.

Maskeli hırsızlar, JCB telehandler'ı orada bırakıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Geride caddeye yayılan enkaz kaldı.

Thames Valley Polisi, olayı soruşturuyor ve görgü tanıklarının başvurmasını istiyor.

Olay, Pazar günü gece saat 01:00 civarında gerçekleşti ve videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, hırsızlığın ne kadar cesurca yapıldığına şaşırdıklarını belirtti.

Bazı kullanıcılar ise birçok ATM'nin içinde, cihaz müdahale edilirse banknotlara zarar veren anti-hırsızlık mürekkep sistemi bulunduğunu hatırlattı. Bu özel ATM'de bu sistemin olup olmadığı henüz belli değil.

Olay yerinde dün hâlâ polis bariyeri bulunuyordu ve JCB telehandler da orada duruyordu. Thames Valley Polisi, bölgede artan bir polis devriyesi olacağını ve olay yerinin sürekli gözetim altında tutulduğunu açıkladı.