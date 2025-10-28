Haberler

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de bir mağaza önünden tam bir ATM, telehandler adı verilen ağır yükleyiciyle çalındı. Olayı çevredeki sakinler videoya aldı. Videoda, ağır makinenin duvardaki delikten ATM'yi çıkararak mağaza önünde büyük hasar oluşturduğu ve çalınan ATM'nin bir pickup kamyonetin arkasına bırakıldığı görülüyor.

  • İngiltere'de bir mağazadan ATM, telehandler kullanılarak çalındı.
  • ATM, bir pickup kamyonetin arkasına bırakıldı ve mağaza önünde hasar oluştu.
  • Thames Valley Polisi olayı soruşturuyor ve görgü tanıklarını arıyor.

İngiltere'de bir mağazasından tam bir Atm'nin telehandler (yükleyici) kullanılarak çalındığı anlar kaydedildi.

Olayı gören çevredeki sakinler tarafından çekilen videolarda, ağır makinenin duvardaki delikten Atm'yi çıkardığı ve mağaza önünde büyük hasara yol açtığı görülüyor. Çalınan ATM daha sonra havaya kaldırıldı ve bir pickup kamyonetin arkasına bırakıldı.

Maskeli hırsızlar, JCB telehandler'ı orada bırakıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Geride caddeye yayılan enkaz kaldı.

Thames Valley Polisi, olayı soruşturuyor ve görgü tanıklarının başvurmasını istiyor.

Olay, Pazar günü gece saat 01:00 civarında gerçekleşti ve videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, hırsızlığın ne kadar cesurca yapıldığına şaşırdıklarını belirtti.

Bazı kullanıcılar ise birçok ATM'nin içinde, cihaz müdahale edilirse banknotlara zarar veren anti-hırsızlık mürekkep sistemi bulunduğunu hatırlattı. Bu özel ATM'de bu sistemin olup olmadığı henüz belli değil.

Olay yerinde dün hâlâ polis bariyeri bulunuyordu ve JCB telehandler da orada duruyordu. Thames Valley Polisi, bölgede artan bir polis devriyesi olacağını ve olay yerinin sürekli gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Abdullah Teymur
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

İyicene kafayı yediler! Peki açtığında paralar boyanmıyacakmı! Boşu boşuna milletin malına mülküne zarar vermek. Tam sopalıklar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç

Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Türk futbolunda neler oluyor? Bahis skandalı futbolculara da sıçradı

Türk futbolundaki bahis skandalı futbolculara da sıçradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.