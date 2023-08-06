Hiroşima Belediye Başkanı: Liderler Nükleer Caydırıcılığın Başarısız Olduğu Gerçeğiyle Yüzleşmeli

Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, Hiroşima Atom Bombası Saldırısı'nın yıl dönümünde yaptığı konuşmada, liderlerin nükleer caydırıcılığın başarısız olduğu gerçeğiyle yüzleşmeleri gerektiğini belirtti. Matsui, her ülkenin liderini Hiroşima'ya davet ederek barışa ilişkin düşüncelerini dünyaya aktarmaları çağrısında bulundu.

Japonya'nın Hiroşima kentinin Belediye Başkanı Kazumi Matsui, Hiroşima Atom Bombası Saldırısı'nın yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "Nükleer silah tehdidinde bulunan devletler olduğu gerçeği göz önüne alındığında, liderler nükleer caydırıcılık teorisinin başarısız olduğu gerçeğiyle yüzleşmelidir" dedi.

Hiroşima Belediye Başkanı Matsui, Hiroşima Atom Bombası Saldırısı yıl dönümünde yaptığı konuşmada, "G7 liderlerinin Nükleer Silahsızlanmaya ilişkin Hiroşima Vizyonu ilk kez G7'de bağımsız bir belge olarak derlenmiş ve nihai hedefin herkesin güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyayı gerçekleştirmek olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Aynı zamanda, devletlerin güvenlik politikalarının, nükleer silahların, var oldukları ölçüde, savunma amaçlı kullanılması gerektiği de belirtilmiştir. Bununla birlikte, nükleer tehdidinde bulunan devletler olduğu gerçeği göz önüne alındığında, dünyanın dört bir yanındaki liderlerin nükleer caydırıcılığın başarısız olduğu gerçeğiyle yüzleşmeleri ve bizi acı gerçeklerden ideal olana taşımak için acilen somut adımlar atmaya başlamaları gerekmektedir" dedi.

Bombaların atılması konusunda kararı, 12 Nisan 1945'te hayatını kaybeden ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in ardından başkan olan Harry Truman verdi.