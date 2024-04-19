Hindistanlı milyoner çift, 24 milyon dolarlık servetlerini fakirlere bağışlayarak rahip olmaya karar verdi.

Bhavesh Bhandari ve eşi Jinal, çocuklarının ilhamıyla "feragat ve kurtuluş yolunda yürüme" kararı alarak tüm birikimlerini ve lüks eşyalarını fakirlere bağışladı. Şimdi Jain rahipleri olarak hayatlarını sürdürecek olan çift, hayatta kalmak için başkalarının cömertliğine güvenecek.

Jain rahipleri, Hindistan'da yalınayak yürüyerek ve yanlarında sadece bir kase, süpürge ve iki kıyafetle dolaşan en yumuşak ve şiddet karşıtı kişiler olarak bilinir.

Bhandari ailesi artık yalnızca hayır kurumlarından yiyecek verildiğinde yemek yiyecek. Gayrimenkul uzmanı olarak tanınan Bhandari, Pazartesi günü Sabarkantha'da tüm mal varlıklarını, telefonlarını ve aileye ait klima cihazlarını bırakarak rahipliğe ilk adımı attı. Çift, kraliyet giysileri içinde çiçek dolu bir arabada taşınırken, kalabalığa eşyalarını fırlattı.

Yerel halktan yüzlerce kişi, istenmeyen mallarını toplamak için dört kilometrelik yolculukta zengin çifti takip etti. Bhandari, "Doğru yaşam yolunu seçmeye karar verdim ve bunun için rahipliği seçtim. Lüks bir hayat yaşadım ve işimde bile zorlukla karşılaşmadım. Kararımdan memnunum," dedi.

Çift, 22 Mart'ta Jain lideri Acharya Dev Vijay Yog Tilak Suriji Maharaj ile yapılacak olan yemin töreniyle resmi olarak Jain rahipliğine dahil olacak.

Bhandari ailesi, geçmişte topluluklarına çok katkıda bulundu ve Gujarat'taki diksha etkinliklerine düzenli olarak yardımcı oldu. Çiftin iki kızı, 19 ve 16 yaşında, 2022'de ailenin yıllardır uyguladığı Jain öğretileri sonrasında rahipliği benimsedi. Aile, on yıldır Jain öğretilerini takip ediyor.

Zengin bir iş insanı olan Bhandari, hayatının işini bir kenara atarken, ebeveynleri arasında zor bir seçim yapmak zorunda kaldı. "Ebeveynlerimi rahiplik yemini etmeme izin vermeleri için ikna etmek benim için zordu. Ama ben kararlı kaldım," dedi.

Milyonlarca dolar kazandıran işletme hala devam edecek, ancak artık Bhandari'nin babası ve en büyük kardeşinin yönetiminde olacak.