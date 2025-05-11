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Hindistan ve Pakistan'da Ateşkes, Ancak İhlaller Başladı

Hindistan ve Pakistan'da Ateşkes, Ancak İhlaller Başladı
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Hindistan ile Pakistan arasında dört gün süren karşılıklı saldırıların ardından ateşkes ilan edildi. Ancak, taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak gerginliği sürdürdü. ABD'nin diplomatik çabaları sonucunda gerçekleşen ateşkes sonrası, yerel halk günlük yaşamına dönmeye başladı.

(ANKARA) - Nükleer güce sahip Hindistan ile Pakistan arasında dört gün boyunca süren karşılıklı saldırıların ardından, iki ülke dün akşam itibariyle kırılgan bir ateşkes aşamasına geçmiş durumda. Ateşkese ulaşılmasından saatler sonra, taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Hindistan ile Pakistan, çarşamba günü başlayan gerilimin ardından karşılıklı olarak füze ve insansız hava araçlarıyla askeri tesisleri hedef almış, çatışmalarda onlarca kişi yaşamını yitirmişti. Taraflar arasında dün saat 17.00 itibariyle ABD'nin diplomatik girişimleri sonucunda ateşkes ilan edildi. Ancak, kısa süre sonra Hindistan kontrolündeki Keşmir bölgesinde top atışları yeniden başladı.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'ın ateşkesi ihlal ettiği ve Hint Silahlı Kuvvetlerinin ihlaller karşısında "kararlı şekilde karşılık vermek" üzere talimatlandırıldığı belirtildi.

Pakistan tarafı ise resmi açıklamasında, ateşkese bağlı kaldığını ve ihlallerin sorumlusunun Hindistan olduğunu savundu. Açıklamada, "Pakistan barıştan yanadır ve ateşkese saygı göstermektedir. Gerilimin tırmanmaması için itidalli davranmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün iki ülkenin saldırıları durdurma kararını memnuniyetle karşıladığını açıklamış, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, "Her ne kadar daha önce gündeme gelmemiş olsa da, bu iki harika ülkeyle ticareti ciddi biçimde artıracağım. Ayrıca Keşmir konusunda bir çözüm bulunması için birlikte çalışacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Sınır bölgelerindeki bazı şehirlerde elektrik kesintileri ve güvenlik önlemleri nedeniyle birkaç gün süren olağanüstü durumun ardından, yerel medyaya göre halk ateşkesin ardından günlük yaşamına dönmeye başladı.

Keşmir'de tansiyon, iki hafta önce Hindistan kontrolündeki Pahalgam'da 26 Hindu'nun yaşamını yitirdiği saldırının ardından yeniden yükselmişti. Söz konusu saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılmış, gerginlik sınır hatlarına da yansımıştı.

Hindistan ve Pakistan, 1947 yılında İngiltere'den bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından üç kez savaştı; bunların ikisi Keşmir bölgesi üzerine anlaşmazlıklar nedeniyle başladı. Keşmir'in bir bölümünü kontrol eden her iki ülke de bölgenin tamamı üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Hindistan, Pakistan'ı 1989'dan bu yana Keşmir'de süren silahlı isyanın sorumlusu olarak görüyor. Ayrıca, ülke içinde düzenlenen bazı saldırılardan da Pakistan merkezli radikal grupları sorumlu tutuyor. Pakistan ise Keşmirli ayrılıkçılara yalnızca diplomatik, siyasi ve ahlaki destek verdiğini savunuyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
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