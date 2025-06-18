Hindistan, Keşmir konusunda üçüncü taraf ara buluculuğunu reddetti
Başbakan Narendra Modi, ABD Başkanı Trump'a Hindistan'ın Pakistan ile Keşmir konusundaki görüşmelerde ara buluculuğu kabul etmeyeceğini iletti.
HİNDİSTAN Başbakanı Narendra Modi, Pakistan ile Keşmir konusunda üçüncü tarafların ara buluculuğunu kabul etmeyeceğini bildirdi.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamada bulundu. Mısri, Modi'nin, Trump'a Hindistan'ın geçmişte olduğu gibi şimdi de Pakistan ile Keşmir'e dair herhangi bir ara buluculuğu kabul etmediğini ve gelecekte de etmeyeceği mesajını ilettiğini aktardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya