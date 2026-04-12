Hindistan'da trafik kazası: 13 ölü, 30 yaralı
Hindistan'ın Bihar eyaletinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Hindistan basını, Bihar eyaletinin Katihar bölgesinde meydana gelen zincirleme kazada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin de yaralandığını duyurdu. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı