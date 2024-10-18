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Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti

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Hindistan'ın Bihar eyaletinde yaşayan Prakash Mandal, Russell's engerek yılanı tarafından ısırıldı. Olağan dışı bir tepki gösteren Mandal, yılanı yakalayıp boynuna sardı ve bu şekilde hastaneye gitti. Bu durum diğer hastalar ve hastane personeli arasında şaşkınlık ve korku yarattı. Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu. Bu durum, Hindistan'da yılan ısırıklarına karşı daha fazla bilinçlendirme ve eğitim çalışması yapılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Hindistan'ın Bihar eyaletinin Bhagalpur kentinde yaşanan olay, tüm ülkede şaşkınlık yarattı. Prakash Mandal adlı bir adam, dünyanın en zehirli türlerinden Russell's engerek yılanı tarafından ısırıldı. Ancak Mandal'ın tepkisi, alışılmışın çok dışındaydı.

Olay şöyle gelişti: Mandal, yılan tarafından ısırıldıktan sonra paniğe kapılmak yerine yılanı yakaladı. Ardından, sürüngeni boynuna sararak hastaneye gitti. Acil servise girdiğinde, elinde yılanla görüntülendi. Bu beklenmedik durum karşısında diğer hasta ve refakatçiler korkuyla uzaklaştı. Hastane personeli, Mandal'ı hızla güvenli bir alana yönlendirdi. Uzun süre yılanı bırakmayan Mandal, sonunda doktorların ısrarı üzerine sürüngeni serbest bıraktı ve tedaviye alındı.

Bu sıra dışı olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü. Uzmanlar, yılan ısırığı durumunda böyle bir davranışın son derece tehlikeli olduğunu ve kesinlikle tavsiye edilmediğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre, Hindistan'da yılan ısırıkları ciddi bir halk sağlığı sorunu. Son yıllarda çok sayıda kişi bu nedenle hayatını kaybetti. Özellikle Russell's engerek yılanı, krait ve kobra türleri en tehlikeli yılanlar arasında sayılıyor.

Bu olay, Hindistan'da yılan ısırıklarına karşı daha fazla bilinçlendirme ve eğitim çalışması yapılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, yılan ısırığı durumunda doğru müdahale yöntemleri konusunda halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

Hindistan'da yılan tarafından ısırılan adam, yılanı boynuna sarıp hastaneye gitti
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Hindistan Hastane Bihar

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