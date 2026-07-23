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Hindistan'da tünel çöktü: 22 ölü

Hindistan'da tünel çöktü: 22 ölü
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Hindistan'ın Sikkim eyaletinde hidroelektrik projesi kapsamında inşa edilen tünelin çökmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında 3 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

HİNDİSTAN'ın Sikkim eyaletinde hidroelektrik projesi kapsamında inşa edilen tünelin çökmesi sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan basını, ülkenin kuzeydoğusundaki Sikkim eyaletinde hidroelektrik projesinin yürütüldüğü bir tünelin çökmesi sonucu 22 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer, enkaz altındaki 3 kişi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, tünelde 25 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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