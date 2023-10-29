Hindistan'da iki tren çarpıştı: 10 ölü, 25 yaralı
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Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Kazanın insan hatası nedeniyle meydana geldiği belirtildi.
Hindistan'da iki yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 25 kişi de yaralandı.
YOLCU TRENLERİ ÇARPIŞTI
Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde Vishakhapatnam-Palasa yolcu treni, Visakhapatnam-Ragada yolcu trenine arkadan çarptı. Kazada, 4 vagon raydan çıkarken, sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Yetkililer, ön soruşturma kapsamında kazanın insan hatası nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Kaza bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
HAZİRAN AYINDA 292 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Dünyanın dördüncü büyük tren ağına sahip olan Hindistan'da, Orissa eyaletine bağlı Balasore'da 2 Haziran'da 2 yolcu treni ile 1 yük treninin karıştığı kazada, 292 kişi hayatını kaybetmiş, 3 demiryolu çalışanı polis tarafından tutuklanmıştı.