Hindistan'da Taş Ocağında Göçük: 1 Ölü, 15 Kişi Enkaz Altında
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir taş ocağında meydana gelen göçükte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise enkaz altında kaldığı bildirildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletindeki taş ocağında meydana gelen göçükte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Polis, cumartesi akşamı geç saatlerde eyaletin Sonbhadra bölgesinde meydana gelen olayda enkaz altındakileri çıkarmak için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya