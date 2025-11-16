Haberler

Hindistan'da Taş Ocağında Göçük: 1 Ölü, 15 Kişi Enkaz Altında

Hindistan'da Taş Ocağında Göçük: 1 Ölü, 15 Kişi Enkaz Altında
Güncelleme:
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir taş ocağında meydana gelen göçükte 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise enkaz altında kaldığı bildirildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HİNDİSTAN'ın Uttar Pradeş eyaletindeki taş ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletindeki taş ocağında meydana gelen göçükte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi. Polis, cumartesi akşamı geç saatlerde eyaletin Sonbhadra bölgesinde meydana gelen olayda enkaz altındakileri çıkarmak için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
