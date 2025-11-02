Hindistan'da tapınak izdihamında 12 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Srikakulam bölgesinde, Hinduizm'in kutsal günlerinden biri olan 'Ekadashi' kutlamaları sırasında tapınakta çıkan izdihamda 12 kişi yaşamını yitirdi. Başbakan Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Hindistan'da bir tapınakta çıkan izdiham sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletine bağlı Srikakulam bölgesinde Hindular, Hinduizm'in kutsal günlerinden biri olan 'Ekadashi' nedeniyle Swamy Venkateswara Tapınağı'nda bir araya geldi.
KALABALIK İZDİHAMA YOL AÇTI
Kalabalık nedeniyle tapınakta izdiham çıktığı ve 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya