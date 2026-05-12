Haberler

Hindistan'da Soru Sızıntısı Nedeniyle Sınav İptali Protesto Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan’da ana muhalefetteki Kongre Partisi’nin öğrenci koluna bağlı çok sayıda kişi, yetkililerin sınav sorularının sızdırıldığını tespit etmesinin ardından önemli bir lisans giriş sınavının iptal edilmesine karşı bugün ülkenin başkenti Yeni Delhi’de protestolar düzenledi.

(ANKARA) - Hindistan'da ana muhalefetteki Kongre Partisi'nin öğrenci koluna bağlı çok sayıda kişi, yetkililerin sınav sorularının sızdırıldığını tespit etmesinin ardından önemli bir lisans giriş sınavının iptal edilmesine karşı bugün ülkenin başkenti Yeni Delhi'de protestolar düzenledi.

Ülke genelinde yaklaşık 2,3 milyon öğrenci, lisans düzeyindeki tıp programlarına kabul için 3 Mayıs'ta düzenlenen Ulusal Uygunluk ve Giriş Sınavı'na (NEET) katıldı. Federal Ulusal Test Ajansı, soru sızıntısı nedeniyle bugün sınavı iptal etti, yeni tarihin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Hindistan medyasında yer alan haberlerde, Hindistan Ulusal Öğrenci Birliği'ne (NSUI) bağlı onlarca protestocunun sınavın iptalini protesto ettiği, sloganlar atarak polis barikatlarını aşmaya çalıştığı aktarıldı.

NSUI Başkanı Vinod Jakhar, soru sızıntısına karışanlar hakkında "mümkün olan en sert önlemlerin" alınmasını ve Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep etti. Jakhar, protestocuların hükümete güven duymadığını söyledi.

NEET soruları, 2024 yılında da Hindistan'ın bazı bölgelerinde sızdırılmış ancak sınav yeniden yapılmamıştı.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burcu Köksal için ilk sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

İşte yeni sezonda çalıştıracağı takım

Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak

Güneşe aldanmayın! 5 gün Türkiye'yi esir alacak
Galatasaray'ın teklifi ortaya çıktı! Icardi'nin takımda kalmak için tek bir şartı var

Takımda kalmak için yönetime sunduğu şart çok tartışılacak
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
TFF, yeni sezonun başlangıç tarihini duyurdu

İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

AK Parti'ye geçiyor, geçecek derken ilk görüntü geldi