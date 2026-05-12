Hindistan'da Soru Sızıntısı Nedeniyle Sınav İptali Protesto Edildi

(ANKARA) - Hindistan'da ana muhalefetteki Kongre Partisi'nin öğrenci koluna bağlı çok sayıda kişi, yetkililerin sınav sorularının sızdırıldığını tespit etmesinin ardından önemli bir lisans giriş sınavının iptal edilmesine karşı bugün ülkenin başkenti Yeni Delhi'de protestolar düzenledi.

Ülke genelinde yaklaşık 2,3 milyon öğrenci, lisans düzeyindeki tıp programlarına kabul için 3 Mayıs'ta düzenlenen Ulusal Uygunluk ve Giriş Sınavı'na (NEET) katıldı. Federal Ulusal Test Ajansı, soru sızıntısı nedeniyle bugün sınavı iptal etti, yeni tarihin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Hindistan medyasında yer alan haberlerde, Hindistan Ulusal Öğrenci Birliği'ne (NSUI) bağlı onlarca protestocunun sınavın iptalini protesto ettiği, sloganlar atarak polis barikatlarını aşmaya çalıştığı aktarıldı.

NSUI Başkanı Vinod Jakhar, soru sızıntısına karışanlar hakkında "mümkün olan en sert önlemlerin" alınmasını ve Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasını talep etti. Jakhar, protestocuların hükümete güven duymadığını söyledi.

NEET soruları, 2024 yılında da Hindistan'ın bazı bölgelerinde sızdırılmış ancak sınav yeniden yapılmamıştı.

