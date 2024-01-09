Hindistan'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti

Hindistan, son 24 saat içinde 475 yeni COVID-19 vakası ve altı ölüm bildirdi. Ölümler Karnataka, Chhattisgarh ve Assam'dan eyaletlerindemeydana geldi.

Aynı zamanda, toplam aktif vaka sayısı4.002'den 3.919'a düştü.

Endişe verici bir gelişme olarak, JN.1 alttürü, Maharashtra eyaletinde hızla baskın bir varyant haline geldi. Ocak ayındaki koronavirüs örneklerine yönelik yapılan son genetik çalışmalar, JN.1 alttürünün eyaletteki vakaların neredeyse tamamını kapsadığını gösterdi.

Şehirden alınan 21 örneğin teste tabi tutulmasının ardından, örtenekler JN.1 alttürü için pozitif çıktı. Bu keşif, Maharashtra'daki JN.1 vakalarının toplam sayısını 249'a çıkardı.

Ülke genelinde 6 Ocak'a kadar 12 eyalette toplam 682 JN.1 vakası bildirildi. JN.1 varyant vakaları, büyük çoğunluğuKerala ve Karnataka eyaletlerinde yaşanırken, Delhi, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, Rajasthan, Telangana, Odisha ve Haryana da etkilenmiştir.