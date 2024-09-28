Üye Girişi
Haberler

Cani koca, aldattığı karısı ayrılmak isteyince intikam almak istedi! Yüzüne asitle saldırdı

Cani koca, aldattığı karısı ayrılmak isteyince intikam almak istedi! Yüzüne asitle saldırdı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da yaşayan bir adam, kocasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenince evi terkeden karısının yüzüne asitle saldırdı. Yüzündeki ciddi yanık ve yaralanmalar nedeniyle ismi gizli tutulan 27 yaşındaki kadın, tedavi altına alındı.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan adam, karısının başka bir kadınla ilişkisi nedeniyle boşanmak istemesi üzerine eşinin yüzüne asit döktü. İsmi açıklanmayan kadın yüzündeki yanıklar ve yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan adam eşinin kendisini terk ederek aile evine geri dönmesi üzerine ayrılığı hazmedemedi. Kocasının kendisini aldattığı için ailesinin evine dönen kadın boşanma davası açmıştı. Boşanmak istemeyen adam asitle kayınvalidesinin evine gelerek eşine ve annesine saldırdı.

2019 yılında aşk evliliği yapan kadın, kocasının ilişkisini öğrendikten sonra son üç aydır annesiyle yaşıyordu. Ayrıca kocasının işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu da öğrendi. Cani kocanın yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Dünya

Hindistan 3-sayfa Mumbai Kadın Yaşam Dünya

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

İstanbul için tarih verildi! Sıcaklıklar rekor derecede düşecek

 İsrail ordusundan, 'Domino etkisi' videosu! Hizbullah'a mesajları çok açık

İsrail ordusunun Hizbullah'a mesajı çok açık! Videonun başlığı da bir hayli çarpıcı

 Nasrallah'ın ardından Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? 32 yıl sonra tek bir isim konuşuluyor

Hizbullah'ta yeni lider kim olacak? Kapalı kapılar ardında tek bir isim konuşuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Lübnan çağrısı: İsrail'e karşı süratle harekete geçilmeli

Erdoğan'dan "Lübnan" açıklaması! Dünyaya bir de hayati çağrısı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanyaspor Rizespor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY KASIMPAŞA) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Kasımpaşa maçı CANLI izle! (TIKLA İZLE) Galatasaray Kasımpaşa maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Kasımpaşa hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Samsunspor Göztepe kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Samsunspor Göztepe özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Chelsea Brighton özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 28 Eylül Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Nasrallah kimdir? Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatı Udinese Inter kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Udinese Inter özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Chelsea Brighton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Chelsea Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });