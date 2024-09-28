Cani koca, aldattığı karısı ayrılmak isteyince intikam almak istedi! Yüzüne asitle saldırdı

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan adam, karısının başka bir kadınla ilişkisi nedeniyle boşanmak istemesi üzerine eşinin yüzüne asit döktü. İsmi açıklanmayan kadın yüzündeki yanıklar ve yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan adam eşinin kendisini terk ederek aile evine geri dönmesi üzerine ayrılığı hazmedemedi. Kocasının kendisini aldattığı için ailesinin evine dönen kadın boşanma davası açmıştı. Boşanmak istemeyen adam asitle kayınvalidesinin evine gelerek eşine ve annesine saldırdı.

2019 yılında aşk evliliği yapan kadın, kocasının ilişkisini öğrendikten sonra son üç aydır annesiyle yaşıyordu. Ayrıca kocasının işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu da öğrendi. Cani kocanın yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.