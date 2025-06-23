Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler
Hindistan'da kaydedilen skandal bir görüntü büyük tepki çekti. Boykot gösterileri sırasında halkın Türk ve Pakistan bayraklarını ayaklarıyla çiğnedikleri görüldü. Türkiye, iki ülke arasında devam eden savaşta Pakistan'a açık destek vermişti.
Hindistan'da kaydedilen bir görüntü, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ülkede düzenlenen boykot gösterileri sırasında bazı eylemcilerin Türk ve Pakistan bayraklarını yere serip çiğnemesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, özellikle Türkiye'de infial yarattı.
BAYRAKLARIN ÜZERİNE BASTILAR
Görüntülerde, bir grup Hindistan vatandaşı, Pakistan'a yönelik protestoları sırasında yere serilen bayrakların üzerine basarken görülüyor. Ancak olayın dikkat çeken bir diğer yönü, Pakistan bayrağının yanında Türk bayrağının da bulunması oldu.
TÜRKİYE PAKİSTAN'A AÇIK DESTEK VERDİ
Hatırlanacağı üzere Türkiye, iki ülke arasında süregelen çatışmalarda Pakistan'a siyasi ve insani yardım konusunda açık destek vermişti. Bu durumun Hindistan kamuoyunda tepkilere neden olduğu ve bayrakların hedef alınmasında bu tutumun etkili olduğu değerlendiriliyor.