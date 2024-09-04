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Hindistan'da sığır eti yiyen göçmen, kalabalık tarafından linç edilerek öldürüldü

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Hindistan'ın Haryana eyaletinde, sığır eti yediği iddia edilen 26 yaşındaki göçmen Sabir Malik, bir grup tarafından linç edildi. 27 Ağustos'ta Charkhi Dadri'de gerçekleşen olayda, Sabir ve bir başka göçmen sığır eti yemekle suçlandı. Saldırganların sopalarla saldırdığı görüntülendi. Polis yedi kişiyi tutukladı. Bu olay, Hindistan'da inek kesimi ve sığır eti tüketimi konusundaki hassasiyetin şiddetli sonuçlarını gösteriyor.

Hindistan'ın Haryana eyaletinde, sığır eti yiyen 26 yaşındaki Sabir Malik isimli göçmen kalabalık tarafından linç edilerek öldürüldü.

Olay, 27 Ağustos'ta Charkhi Dadri bölgesinde meydana geldi. Sabir, hurda satmak bahanesiyle bir otobüs durağına çağrıldı. Ancak burada, sığır eti yediğini iddia eden bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Polis raporuna göre, saldırganlar Abhishek, Mohit, Ravinder, Kamaljit ve Sahil adlı kişilerdi. Bu grup, Sabir ve Assam'dan gelen başka bir göçmeni sığır eti yemekle suçladı. Çevredekiler müdahale etmeye çalışsa da, saldırganlar kurbanları başka bir yere götürdü. Burada Sabir'e ölümcül şekilde saldırdılar.

Olayla ilgili bir video, saldırganların sopalar kullandığını gösteriyor. Polis, yedi kişiyi tutukladı, bunların ikisi çocuk yaşta.

Haryana Baş Bakanı Nayab Singh Saini, olayı "talihsiz" olarak nitelendirdi. Ancak "linç" kelimesini kullanmaktan kaçındı ve eyalette inek koruması için sıkı yasalar olduğunu vurguladı.

Muhalefetten TMC milletvekili Mahua Moitra ise olayı sert bir şekilde eleştirdi. BJP partisinin nefret söylemlerinin bu tür olaylara yol açtığını iddia etti ve adalet çağrısında bulundu.

Bu olay, Hindistan'da inek kesimi ve sığır eti tüketimi konusundaki hassasiyetin ne kadar şiddetli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkenin bazı bölgelerinde sığır eti yemek yasakken, bu durum zaman zaman şiddet olaylarına neden oluyor.

Hindistan'da sığır eti yiyen göçmen, kalabalık tarafında linç edilerek öldürüldü

Hindistan'da sığır eti yiyen göçmen, kalabalık tarafında linç edilerek öldürüldü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

İnsan Hakları Hindistan Hindistan 3-sayfa Haryana Göçmen Dünya

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Yorumlar (4)

Metto Barber:

Allahım hışmına uğrayanız insallah

28
0
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Kadir Özer:

Ne inançlar var dünyada

19
0
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Halit:

vahşiler

9
1
yanıtYanıtla
iskender atakan:

Dünyada yaklaşik 3000 tane din var sen 2999 tanesini inkar ediyorsun ama biri gelip senin dinini inkar edince de kırıyorsun çok ilginç..

2
1
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