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Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi

Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi
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HİNDİSTAN'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 75’e yükseldiği bildirildi.

HİNDİSTAN'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 75'e yükseldiği bildirildi.

Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi'nin (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu. Açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiği kaydedildi. Yağışların sürdüğü bölgelerde 332 binden fazla kişinin sellerden etkilendiği belirtilen açıklamada, 32 binden fazla kişinin yardım kamplarına sığındığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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