Hindistan'ın Assam eyaletinde sellerde can kaybı 47'ye yükseldi
Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye çıktı. Sivasagar ve Charaideo bölgelerinde 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı arttı.
HİNDİSTAN'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi.
Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi'nden (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin yapılan açıklamayı yayımladı. Sivasagar ile Charaideo bölgelerinde sel nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, ölü sayısının 47'ye yükseldiği aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı