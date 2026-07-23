Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi

HİNDİSTAN'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Hindistan basını, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde son 24 saatte seller nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece Assam eyaletindeki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 41'e yükseldiği belirtildi. Eyalette devam eden arama kurtarma çalışmalarına Hindistan ordusunun da destek verdiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı