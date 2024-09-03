Hindistan'da mezhep ayrımcılığı yapan öğretmenler cezalandırıldı

Hindistan'ın Uttar Pradeş'in Bijinor bölgesindeki Bhanera köyündeki bir okulda meydana gelen olayda bir ilkokulun vekil müdürü ve beraberindeki 3 öğretmen, Hindu çocukların alınlarından tilak*larını çıkardıkları gerekçesiyle cezalandırıldı.

Bölge Yargıcı Ankit Kumar Agarwal, Tanveer Ayesha'nın öğrencilerinin alınlarından tilak'ı çıkardığı videoyu araştırmak için üç üyeli bir komite atadı. Tilağı çıkaran ilkokul öğretmeni, Ayesha, Usha adlı başka bir öğretmenle birlikte askıya alındı. Bu arada, diğer iki öğretmen Ahmed Ansari ve Rajendra Kumar, bir yıllığına yıllık zamlarından mahrum bırakıldı.

Hindu öğrenciler, öğretmenin Müslüman öğrencilerin okul saatleri içinde camide namaz kılmalarını istediğini iddia ettiler. Ayrıca, kendilerine (Müslüman öğrencilere) başlarında şapka takmalarına izin verildiğini ancak Hindu öğrencilere tilak'ın yasak olduğunu söylediler. Komite raporu suçlamaların doğru olduğunu buldu. Sonuç olarak, iki öğretmen, Tanveer Ayesha ve Usha, askıya alındı. Başka bir öğretmen, Mukhtar Ahmed Ansari ve müdür yardımcısı Rajendra Kumar, bir yıl boyunca yıllık zamlarından mahrum bırakıldı. Dört öğretmen de başka bir okula transfer edildi. Yakında okula yeni öğretmenler gönderilecek.

Ayrıca Ansari, Müslüman çocuklardan okul saatleri içinde camide namaz kılmalarını istediği iddiasıyla da cezalandırıldı. Tilak tartışmasının ardından, bir başka öğretmen olan Usha'nın Müslüman öğrencilerin başlarındaki şapkaları çıkarmakla suçlandığı bildirildi.

ÖĞRETMEN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Askıya alınan öğretmen Ayesha, kendisine yönelik iddiaların asılsız olduğunu çünkü tilağı silmediğini söyledi.

Birkaç öğrenci, okulda Müslüman öğretmenin alnına Tilak sürmeye itiraz ettiğini, ancak başlarına İslami başlık takan Müslüman öğrencilere hiçbir şey söylemediğini belirtti.

*Hinduizm'de halk arasında tika olarak bilinen tilak, genellikle alına, ajna çakra noktasına ve bazen de boyun, el, göğüs veya kol gibi vücudun diğer bölgelerine takılan bir işaret.