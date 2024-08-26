Hindistan'da korkunç kaza: Kamyon, kaldırımda uyuyan evsizlerin üzerinden geçti, 3 kişi hayatını kaybetti

Kuzeydoğu Delhi'nin kalabalık Shastri Park bölgesinde korkunç bir kaza yaşandı. Bir kamyonun kaldırımda uyuyan beş evsiz kişinin üzerinden geçti.Trajik olay sonucunda üç kişi hayatını kaybetti.

Olay, polisin belirttiğine göre, sabahın erken saatlerinde, saat 05:30 civarında meydana geldi.

Bir polis yetkilisi, mağdurların hepsinin evsiz olduğunu ve geceyi kaldırımda geçirdiklerini doğruladı. Bu durum, şehirdeki evsizlik sorununa da dikkat çekti.

Kaza sonrası hızla harekete geçen yetkililer, mağdurları derhal Jag Pravesh Chandra Hastanesi'ne kaldırdı. Ne yazık ki, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yaralı durumdaki diğer iki kişi ise daha kapsamlı tedavi için GTB Hastanesi'ne sevk edildi, diye ekledi yetkili.

Olayın ardından polis, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Kamyon sürücüsünü yakalamak için özel ekipler oluşturuldu ve yoğun bir arama çalışması başlatıldı. Aynı zamanda, hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor, diye sözlerine devam etti yetkili.