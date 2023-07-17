Hindistan'da 65 yaşındaki temizlik işçisi, ineklere tecavüz etti

Hindistan'da bir temizlik işçisi, ineklere tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Polis, ayrıca tecavüze uğrayan ineklerin bulunup tedavi edilmesi için çalışma başlattı.

Son zamanlarda erkeklerin inekler ile cinsel ilişkiye girme vakalarının arttığı Hindistan'da, ismi Tulsidas Delikar olarak açıklanan 65 yaşındaki adamın bir ineğe tecavüz ettiği videonun internet üzerinden yayılmasından sonra,polis adamı gözaltına aldı. Polis, ayrıca tecavüze uğrayan ineklerin bulunup tedavi edilmesi için çalışma başlattı.

TÜVALET VE ÇÖP SAHASINDA TECAVÜZ ETTİ

Delikar'ın gözaltına alınmasının ardından yetkililer, yaşlı adamın ineklereçöp sahası ve eski hükümet binalarındaki tuvalette olan bir alanda tecavüz ettiğini tespit etti.

KANSER HASTASI

Polis kanser hastası Delikar'ın zihinsel olarak da rahatsız olduğunu belirtti. Ancak bunu desteklemek için henüz herhangi bir belge sunmadı.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ AYAKLANDI

Kanser hastası olan ve zihinsel hastalıkları olan Delikar'ın ineğe tecavüz etmesi Sivil Toplum Örgütlerinin büyük tepkisini çekti. Yetkiler, Sivil Toplum Örgütlerine Delikar'ın en ağır cezayı alacağını garantisi verdi.