Hindistan'da gökten solucan yağdığı anlar sosyal medyada gündem oldu

Hindistan'ın Bihar eyaletinde çekilen görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok tıklananlar arasına girdi. Sayısız solucanın gökten yağdığı görüntüler kameralara anbean yansırken, yerel halk da yaşanan sıra dışı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Hintli yetkililer, yağmura neden olan durumla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Yerel basın olayın ardından herhangi can veya mal kaybı yaşanmadığını söylerken; yetkililer tarafından yapılan uyarılara riayet eden halkın sokağa çıkarken şemsiye kullandığı ve kendilerini korumak için evleri ile işyerlerinin kapı ve pencerelerini kapattığı bildirildi.