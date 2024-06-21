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Hindistan'da genç adam, hastaneye zorla götürülerek cinsiyetinin değiştirildiğini iddia etti

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Hindistan'ın Uttar Pradesh bölgesinde yaşayan 20 yaşındaki Mücahit, kendisini topraklarını almak için tehdit eden bir kişi tarafından zorla hastaneye götürüldüğünü ve cinsiyet değiştirme ameliyatı yapıldığını iddia etti. Mücahit, anesteziden uyandığında cinsel organının çıkarıldığını fark ettiğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastaneye zorla götürülerek cinsiyet değiştirme ameliyatı yapıldığını iddia etti! "Uyandığımda cinsel organım yoktu"

Hindistan'ın Uttar Pradesh bölgesinde yaşayan 20 yaşındaki Mücahit, kandırılarak hastaneye götürüldüğünü ve burada kendisine anestezi verildiğini iddia etti. Anesteziden uyandığında ise cinsel organının çıkarıldığını söyledi.

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'ın Uttar Pradesh bölgesinde yaşayan Mücahit, hastaneye gitmesi gerektiği söylenerek zorla hastaneye götürüldüğünü ve anestezi altında bilinmediği bir operasyona alındığını anlattı.

Sancak köyünde yaşayan Mücahit, operasyonun ailesinin topraklarını almak için kendisini iki yıldır tehdit eden bir kişi tarafından yaptırıldığını iddia etti. NDTV'ye konuşan Mücahit, "O beni buraya getirdi ve ertesi sabah ameliyat oldum. Bilincim yerine geldiğinde gerçeği gördüm. Uyandığımda cinsel organım yoktu" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Hindistan Ameliyat Anestezi İnsan Hakları Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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