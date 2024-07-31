Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı

Kumar'ın ormanda ne kadar kaldığı belirsiz, çünkü bölgede son zamanlarda şiddetli yağışlar yaşandı. Ancak India TV'nin haberine göre, Kumar soruşturmacılara eski kocasının kendisini ağaca bağladığını ve inanılmaz bir şekilde 40 gün boyunca hiç yemek yemediğini iddia etti.

Polis, bu ciddi iddialar üzerine Kumar'ın eski kocasına karşı cinayet teşebbüsü davası açtı. Ayrıca adam, başkalarının hayatını veya kişisel güvenliğini tehlikeye atan eylem ve haksız hapis suçlamalarıyla da karşı karşıya bulunuyor.

Olay, bir sığır çobanının Cumartesi sabahı sık ormanın içinden gelen yüksek sesler duyması üzerine ortaya çıktı. Çoban, sesleri takip ederek Kumar'ı Sawantwadi yakınlarında buldu ve durumu yetkililere bildirdi.

Polis hızla olay yerine geldi ve bir kesici alet kullanarak zinciri kırdı, böylece Kumar'ı ağaçtan kurtardı. Kumar derhal Sawantwadi'deki bir birinci basamak sağlık merkezine kaldırıldı ve ilk tedavisi yapıldı. Durumunun ciddiyeti nedeniyle daha sonra ileri tedavi için daha donanımlı bir sağlık tesisine nakledildi.

Hastane içinden kaydedilen görüntüler, Kumar'ın yaşadıklarını anlatan bir not yazdığını gösterdi. Bu notta eski kocasının kendisini bir aile içi anlaşmazlıktan sonra ormanda bıraktığını iddia ediyordu. Ayrıca bir aydan fazla süredir hiç yemek yemediğini öne sürdü, ki bu iddia tıbbi olarak incelenmesi gereken bir durum.

Bir polis yetkilisi The Telegraph Online'a verdiği demeçte, "Kumar artık hayati tehlike altında değil" dedi. Yetkili ayrıca, "Onu tedavi eden doktorlar psikiyatrik sorunları olduğunu söyledi. Elinde bazı tıbbi reçeteler bulduk, bu da önceden tedavi gördüğüne işaret ediyor" diye ekledi.

Yetkililer Kumar'ın genel durumunun "iyi" olduğunu, ancak halen gözlem altında tutulduğunu ve "psikiyatrik sorunlar yaşadığını" belirtiyor. Kumar'ın fiziksel olarak "zayıf" olduğu ve şu anda polise detaylı bir ifade verecek "durumda olmadığı" da bildiriliyor.

Soruşturmanın bir parçası olarak, ABD'de doğan ancak bulunduğu yere komşu bir eyalet olan Goa'da "bir süredir" yaşadığı belirlenen Kumar'ın son birkaç ay içinde kiminle iletişimde olduğunu tespit etmeye çalışıyorlar. Bu bilgi, olayın aydınlatılması açısından önem taşıyor.

İlginç bir detay olarak, Kumar'ın ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in annesinin de geldiği Güney Hindistan eyaleti Tamil Nadu'dan bir adamla evli olduğu ve son 10 yıldır Hindistan'da yaşadığı düşünülüyor. Bu durum, uluslararası boyutu olan bir vaka olduğunu gösteriyor.

Yetkililer olay yerinden Kumar'a ait ABD pasaportunun bir fotokopisini ve ulusal kimlik kartını ele geçirdi. Ayrıca, Kumar'ın "vizesinin süresinin dolduğu" bilgisi de paylaşıldı, bu da yasal statüsü hakkında soru işaretleri uyandırıyor.