Hindistan'da çalılıklar arasında tuvaletini yaptığı sırada kaplan saldırısına uğrayan adam ağır yaralandı

Kuzey Hindistan'ın Pilibhit kentindeki ücra bir köyde, bir adamın tuvalet ihtiyacı korkunç bir deneyime dönüştü. Sadece bir tarlada gizlilik anı arayan adam, kendini korkunç hayvanla yüz yüze buldu.

Beklenmedik saldırı, adamda ciddi yaralara neden oldu ve acil tıbbi müdahale için hastaneye kaldırılmasına yol açtı. Karşılaşmanın ürkütücü görüntüleri, adamın canavarla karşılaştığı dehşet verici anı yakalıyor.

Görüntülerde, izleyiciler yardım çağırırken adamın vücudunda büyük yaralar olduğu görülüyor. Videoda genç erkeklerin "Bir araç getirin" diye bağırdıkları söyleniyor.

Olay, kaplanın ani ortaya çıkışının bölgenin güvenliği konusunda endişelere yol açması nedeniyle yerel toplumu panik halinde bıraktı. Adam saldırıdan sağ kurtulmasına rağmen, başka bir karşılaşma korkusu büyük ölçüde devam ediyor.

Gerilimi artıran bir diğer unsur da olay yerinde orman yetkililerinin bulunmadığının bildirilmesi, bu da sakinlerin kendilerini savunmasız ve korumasız hissetmelerine neden oluyor. Saldırı yerinden sadece 80 kilometre uzakta bir kaplan rezervi bulunması, saldırgan kedinin kökeni hakkında sorular uyandırıyor.

Kaplanın rezervden mi dolaştığı yoksa her zaman bölgenin bir sakini mi olduğu belirsizliğini koruyor. Durumla ilgili belirsizlik, köylüler arasındaki huzursuzluk duygusunu daha da artırıyor.

Adam yaralarından iyileşirken topluluk saldırının sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Bir polis sözcüsü, memurların olayı soruşturduğunu söyledi.