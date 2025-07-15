Hindistan'da Boeing 787 ve 737 Uçaklarının Yakıt Anahtarları Kontrol Edilecek

HİNDİSTAN'da ' Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesi'ne karar verildi.

Hindistan'da geçen ay düşen uçağa ilişkin hazırlanan ön soruşturma raporunda, uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kesildiğinin tespit edilmesi üzerine, tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesine karar verildi.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), ülkedeki Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz'a kadar incelenmesi talimatını verdi.