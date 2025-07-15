Hindistan'da Boeing 787 ve 737 Uçaklarının Yakıt Anahtarları Kontrol Edilecek
Hindistan, düşen uçakla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesini emretti. Yakıt akışının kesildiği tespit edilen uçakların durumu üzerine bu karar alındı.
HİNDİSTAN'da ' Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesi'ne karar verildi.
Hindistan'da geçen ay düşen uçağa ilişkin hazırlanan ön soruşturma raporunda, uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kesildiğinin tespit edilmesi üzerine, tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesine karar verildi.
Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), ülkedeki Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz'a kadar incelenmesi talimatını verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya