Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 87 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi. Korkunç olayda 87 kişi yaşamını yitirdi.

ÇOK SAYIDA YARALI DA VAR

Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda 87 insanımızı kaybettik. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı" dedi.

ÖLENLER ARASINDA ÇOCUKLAR DA BULUNUYOR

Ülkeyi sarsan felakete ilişkin açıklamalarda bulunan kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.

"KALABALIK DAĞILIRKEN İZDİHAM YAŞANDI"

Ayine katılan kadınlardan biri toplu dua etkinliğinin yerel bir gurunun onuruna düzenlendiğini ve kalabalığın dağılmaya başlamasıyla izdihamın yaşandığını aktardı.

BAŞBAKANDAN YETKİLİLERE ÖNEMLİ TALİMAT

Öte yandan ülkeyi ayağa kaldıran olaya ilişkin Hindistan Başbakanı Yogi Adityanath, yetkililere yardım ve kurtarma operasyonlarını savaş düzeyinde yürütmeleri ve yaralılara uygun tedavi sağlamaları talimatı verdi.