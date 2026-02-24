Hindistan'da Ambulans Uçak Düştü: 7 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde Ranchi'den Delhi'ye gitmek üzere havalanan ambulans uçağın düşmesi sonucu uçaktaki 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan merkezli India Today'in haberine göre yetkililer, hava ambulansının pazartesi akşamı kalkıştan kısa süre sonra Jharkhand eyaletine bağlı Chatra bölgesinde düştüğünü açıkladı. İlk etapta bir kişinin öldüğü bildirilse de Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G, kazada uçaktaki herkesin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Kazanın Simaria yakınlarında meydana geldiğini belirten yetkili, "Ambulans uçakta bulunan 7 kişinin tamamı kazada hayatını kaybetti" dedi.

Hayatını kaybedenlerin, pilot kaptan Vivek Vikas Bhagat, yardımcı pilot Savrajdeep Singh, ağır yanık hastası 41 yaşındaki Sanjay Kumar, refakatçiler Archana Devi ile Dhuru Kumar, doktor Vikas Kumar Gupta ve paramedik Sachin Kumar Mishra olduğu açıklandı.

Yerel polis yetkilileri, uçaktaki tüm kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.

Redbird Airways Pvt LTD tarafından işletilen ve VT-AJV tescilli Beechcraft C90 tipi ambulans uçak, Ranchi'den Delhi'ye tıbbi tahliye uçuşu gerçekleştiriyordu. Uçağın yerel saatle 19.11'de Ranchi'den havalandığı ve yaklaşık saat 22.00'de Delhi'ye inmesinin planlandığı belirtildi.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), uçağın yerel saatle 19.34 civarında, Varanasi'nin yaklaşık 100 deniz mili güneydoğusunda Kolkata hava trafik kontrolü ile iletişim ve radar temasını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, kazada hayatını kaybeden Sanjay Kumar'ın Jharkhand'ın Latehar bölgesinde yaşadığını ve yüzde 65 oranında yanık nedeniyle Delhi'de ileri tedavi görmek üzere sevk edildiğini bildirdi. Kumar'ın pazartesi günü öğleden sonra hastaneden taburcu edilerek hava ambulansıyla nakledildiği belirtildi.

Uçak kazasının nedenini araştırmak üzere Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosu (AAIB) ekipleri bölgeye sevk edildi. AAIB'nin ayrıca Redbird Aviation'ın Delhi'deki ofisini ziyaret ederek uçak ve operasyonlara ilişkin güvenlik denetim raporları ile diğer belgeleri incelemesi bekleniyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Akshay Kumar, pilotların deneyimli olduğunu ve kalkış öncesi hava trafik kontrolüyle yapılan görüşmelerde kötü hava koşullarının bildirildiğini söyledi.

Kaynak: ANKA