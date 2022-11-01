'Hiç sevgilim olmadı' diyen gencin yaptığı çılgınlık görenleri şaşırttı! Telefonları susmuyor

İngiltere'nin Leeds şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Ed Chapman isimli genç, hiç sevgilisi olmadığı için ana yollar üzerinde bulunan reklam panolarına fotoğrafını yapıştırıp kız arkadaş aramaya başladı. Chapman, fotoğrafların altına "Benimle sevgili ol" yazdı.

İngiltere caddeleri ilginç bir olaya sahne oldu. Bir genç reklam panolarından sevgilisi aramaya başladı.

ÜLKE GENELİNDE SEVGİLİ ARAMAYA BAŞLADI

İçerik üreticisi olan Chapman, bu yaşına kadar hiç kimse ile çıkmadığını ve ilişki yaşamadığını bu nedenle ülke genelinde bu şekilde kız arkadaş arayışına girdiğini söyledi.

TELEFONLARI SUSMUYOR

İlandan sonra yaşları 18 ve 48 arasında değişen çok sayıda kadından mesaj alan Chapman, duruma göre uygun olan kadınla çıkacağını söyledi.

SEVGİLİSİYLE YAPACAKLARINI BİR BİR ANLATTI

Chapman, son olarak kendisi ile çıkacak olan kadınla bir şeyler içeceklerini, yürüyüşe çıkacaklarını veya golf oynamaya gideceklerini bu şekilde birbirlerini tanıma fırsatı yakalayacaklarını söyledi.