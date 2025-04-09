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Buda heykelinin önünde dua ederken 7.7'lik depreme yakalandılar

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Myanmar'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında, bir tapınakta dev Buda heykeline tapınan insanlar sarsıntı başlayınca panikle kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı deprem sırasında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir tapınakta dev Buda heykeline tapınan bir grup insan, sarsıntının başlamasıyla panik içinde ibadetlerini yarıda kesip kaçmaya başladı.

HEYKELİ BIRAKIP KAÇTILAR

O anlar, tapınağın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sarsıntının şiddetiyle insanların korkuyla heykelin önünden uzaklaştığı görülüyor.

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Buda heykelinin önünde dua ederken 7.7'lik depreme yakalandılar
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
500

Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

İbrahim, babasına ve kavmine, “Neye tapıyorsunuz?” diye sormuştu.“Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz” diye cevap verdiler. İbrâhim, “Peki ama, dedi, dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı?Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı?”“Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk” dediler. İbrâhim dedi ki: “İyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü?(ŞURA 70/75. AYETLER) bizi islamla şereflendiren, en doğru yola ileten Allaha hamd olsun.

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Haber YorumlarıSami İşgören:

demekki heykel bi moka yaramıyor daha anlayamadınızmı:)

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Haber YorumlarıJon snow:

Bide yerle bir olsaydı heykel ne muhteşem olurdu .

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Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

İbrahim, babasına ve kavmine, “Neye tapıyorsunuz?” diye sormuştu.“Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz” diye cevap verdiler. İbrâhim, “Peki ama, dedi, dua ettiğinizde onlar sizi işitiyorlar mı?Yahut size fayda veya zarar verebiliyorlar mı?”“Hayır ama biz atalarımızı böyle yapar bulduk” dediler. İbrâhim dedi ki: “İyi de sizin ve önceki atalarınızın neye taptığınızı hiç düşündünüz mü?(ŞURA 70/75. AYETLER) bizi islamla şereflendiren, en doğru yola ileten Allaha hamd olsun

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Haber YorumlarıEkSeS:

Deprem doğal afetlerden biri. 7,7 depremde herkes ilkönce güvenli yere çıkıp , canını kurtarması lazım. İbadet kaza diye sonra da yapabilir .

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Haber YorumlarıBabilya :

Hadi heykel kurtarsın sizi

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Haber YorumlarıBülent Aksoy:

Buda heykelini unuttular can düştüler ??

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Buda Buda mı başımıza gelecekti.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

şimdi buda içinden tüh be tamda zamanını buldu yüce yaratan rabbim. şeytana uyup şu saftirikleri ne güzel kandırıyordum şimdi millet benim br bka yaramayan yontulmuş taş parçası olduğumu anladı sırasımıydı şimdi ortalığı sallamanın demiştir

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Buda Heykelini de kaçırsalarmış. Buda dostlarını tanımış oldu.

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