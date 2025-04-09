Buda heykelinin önünde dua ederken 7.7'lik depreme yakalandılar

Myanmar'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki yıkıcı deprem sırasında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir tapınakta dev Buda heykeline tapınan bir grup insan, sarsıntının başlamasıyla panik içinde ibadetlerini yarıda kesip kaçmaya başladı.

HEYKELİ BIRAKIP KAÇTILAR

O anlar, tapınağın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sarsıntının şiddetiyle insanların korkuyla heykelin önünden uzaklaştığı görülüyor.